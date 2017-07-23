Задымление произошло в поезде «Тулпар-Тальго» в Алматы

«Поезд находился на техническом обслуживании на базе в Алматы, пассажиров внутри не было. Произошло задымление. Сейчас создана комиссия, которая установит причины задымления», — рассказал Паскуаль Торрес Дуарте корреспонденту Sputnik Казахстан.

Поезд прибыл в Алматы из Шымкента по расписанию. Никаких инцидентов за время его следования зарегистрировано не было.