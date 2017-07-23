Задымление произошло в поезде «Тулпар-Тальго» в Алматы
Задымление произошло в поезде «Тульпар-Тальго» в Алматы по прибытию в южную столицу из Шымкента.
Задымление произошло в поезде «Тульпар-Тальго» в Алматы по прибытию в южную столицу из Шымкента.
АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Генеральный директор «Тулпар-Тальго» Паскуаль Торрес Дуарте прокомментировал факт задымления вагона «Тулпар-Тальго» в Алматы.
«Поезд находился на техническом обслуживании на базе в Алматы, пассажиров внутри не было. Произошло задымление. Сейчас создана комиссия, которая установит причины задымления», — рассказал Паскуаль Торрес Дуарте корреспонденту Sputnik Казахстан.
Поезд прибыл в Алматы из Шымкента по расписанию. Никаких инцидентов за время его следования зарегистрировано не было.