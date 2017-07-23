Ветер сорвал крышу торгового центра в Златоусте
Фотографиями с места происшествия жители города поделились в соцсети.
Фотографиями с места происшествия жители города поделились в соцсети.
Ветер повредил крышу торгового центра в Златоусте, фотографиями с место происшествия горожане поделились в социальной сети.
По словам южноуральцев, инцидент случился около 16 часов 22 июля в 3-м микрорайоне. На фото видно, что часть конструкции упала на землю, а один большой фрагмент повис на фасаде здания рядом с крыльцом.
Напомним, ранее о разгуле стихии сообщили жители Магнитогорска: где крупный град повредил автомобили.