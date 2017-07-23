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21:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ветер сорвал крышу торгового центра в Златоусте

Фотографиями с места происшествия жители города поделились в соцсети.

Ветер повредил крышу торгового центра в Златоусте, фотографиями с место происшествия горожане поделились в социальной сети.

По словам южноуральцев, инцидент случился около 16 часов 22 июля в 3-м микрорайоне. На фото видно, что часть конструкции упала на землю, а один большой фрагмент повис на фасаде здания рядом с крыльцом.

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Напомним, ранее о разгуле стихии сообщили жители Магнитогорска: где крупный град повредил автомобили.

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