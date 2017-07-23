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21:17 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Дочь ударила отца ножом в живот в Новосибирске

Подозреваемая призналась в содеянном.

Вчера утром в больницу доставили 61-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. О происшествии сообщили в полицию.

«Сотрудники полиции установили, что между мужчиной и его 2-летней дочерью возник конфликт, в ходе которого дочь нанесла своему отцу ножевое ранение,» — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

Девушка своей вины не отрицает. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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