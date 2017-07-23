Дочь ударила отца ножом в живот в Новосибирске
Подозреваемая призналась в содеянном.
Подозреваемая призналась в содеянном.
Вчера утром в больницу доставили 61-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. О происшествии сообщили в полицию.
«Сотрудники полиции установили, что между мужчиной и его 2-летней дочерью возник конфликт, в ходе которого дочь нанесла своему отцу ножевое ранение,» — сообщили в
Девушка своей вины не отрицает. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.