В Башкирии задержали жителя Челябинской области кувалдой убивавшего коров

Началось все с того, что на территории пограничного Абзелиловского района стал исчезать буренки. В лучшем случае хозяева находили лишь голову, копыта и шкуру животного.

Полицейским пришлось переквалифицироваться в лесников или рейнджеров, так как злоумышленник производил забой скота в лесистой местности .

На днях одному из оперативников неподалеку от села Бурангулово удалось наткнуться на свежие следы крови и останки животного.

Предполагаемый преступник даже не успел закончить начатое. Судя по всему, кто-то его вспугнул. Полицейский начал преследование. На одной из дорог, оперуполномоченный заметил автомобиль, в салоне которого находился водитель. Мужчина стал сильно нервничать, когда понял, что перед ним находится сотрудник полиции.