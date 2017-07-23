В Башкирии задержали жителя Челябинской области кувалдой убивавшего коров
«Уроженец Челябинской области приезжал в Башкортостан и забивал коров на мясо. Подозреваемый признался в более десяти эпизодах», — сообщает
«Уроженец Челябинской области приезжал в Башкортостан и забивал коров на мясо. Подозреваемый признался в более десяти эпизодах», — сообщает
Началось все с того, что на территории пограничного Абзелиловского района стал исчезать буренки. В лучшем случае хозяева находили лишь голову, копыта и шкуру животного.
Полицейским пришлось переквалифицироваться в лесников или рейнджеров, так как злоумышленник производил забой скота в лесистой местности .
На днях одному из оперативников неподалеку от села Бурангулово удалось наткнуться на свежие следы крови и останки животного.
Предполагаемый преступник даже не успел закончить начатое. Судя по всему,
В багажнике автомашины были обнаружены: окровавленная сменная одежда, ножи для разделки туши, весы и пакеты. В тот же день нашлось и мясо убитого животного и основное орудие преступления — кувалда. Во всех случаях он приманивал бродивших вдоль дорог коров дробленым зерном и, пока животное кормилось, он убивал его ударом кувалды в голову. Подозреваемый дал признательные показания. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Челябинской области.