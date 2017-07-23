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21:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии задержали жителя Челябинской области кувалдой убивавшего коров

«Уроженец Челябинской области приезжал в Башкортостан и забивал коров на мясо. Подозреваемый признался в более десяти эпизодах», — сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Началось все с того, что на территории пограничного Абзелиловского района стал исчезать буренки. В лучшем случае хозяева находили лишь голову, копыта и шкуру животного.

Полицейским пришлось переквалифицироваться в лесников или рейнджеров, так как злоумышленник производил забой скота в лесистой местности .

На днях одному из оперативников неподалеку от села Бурангулово удалось наткнуться на свежие следы крови и останки животного.

Предполагаемый преступник даже не успел закончить начатое. Судя по всему, кто-то его вспугнул. Полицейский начал преследование. На одной из дорог, оперуполномоченный заметил автомобиль, в салоне которого находился водитель. Мужчина стал сильно нервничать, когда понял, что перед ним находится сотрудник полиции.

В багажнике автомашины были обнаружены: окровавленная сменная одежда, ножи для разделки туши, весы и пакеты. В тот же день нашлось и мясо убитого животного и основное орудие преступления — кувалда. Во всех случаях он приманивал бродивших вдоль дорог коров дробленым зерном и, пока животное кормилось, он убивал его ударом кувалды в голову. Подозреваемый дал признательные показания. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Челябинской области.

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