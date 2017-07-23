На Уралмаше в гаражах «поселилась» опасная змея
Жители уверены, что это гадюка.
Жители уверены, что это гадюка.
Жители Уралмаша, которые живут в районе дома по улице Народного фронта 99б боятся выходить на улицу, сообщает 23 июля корреспондент «АиФ-Урал».
В гаражах около дома «поселилась» змея. По уверениям людей, это гадюка, которая представляет опасность для окружающих. Откуда здесь взялась змея никто сказать не может.
Добавим, что в близлежащих домах живут много детей. Мамы теперь боятся отпускать их на улицу.
Гадюки широко распространены на Среднем Урале. Стандартная длина взрослой особи составляет 30−40 см. Однако встречаются змеи длиной до метра.