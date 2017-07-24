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07:58 (мск), источник: Volga News

В жигулевской больнице обокрали врача

В Жигулевске врач одного из городских медучреждений сообщил в полицию, что у него похитили портмоне с деньгами и документами, общей стоимостью 34 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали безработного 39-летнего местного жителя.

По версии правоохранителей, в тот день он пришел на прием к врачу. Дверь ординаторской была не заперта, а в помещении никого не оказалось. Увидев в сумке портмоне, мужчина решил его похитить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый полностью признал вину, деньги он успел потратить. Похищенные документы изъяты и будут возвращены владельцу.

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