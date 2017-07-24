Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Московские квартиры стали рекордно доступными
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
Диалог был сорван из-за амбиций — Кравчук о причинах потери Крыма
МО РФ поведало о новом самолете с коротким взлетом
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
08:01 (мск), источник: Volga News

Мошенник вручил сызранской пенсионерке купюру банка приколов

В Сызрани 76-летняя местная жительница заявила в полицию, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам потерпевшей, у дома на пр. 50 лет Октября к ней обратился неизвестный и предложил продать ему подержанную бытовую технику. Пенсионерка согласилась и привела незнакомца к себе в квартиру, где у нее был старый телевизор.

В квартире мужчина сказал, что купит технику за 2 тыс. руб., но при себе у него только купюра номиналом 5 тыс. рублей. Женщина взяла банкноту и дала «покупателю» сдачу 3 тыс. рублей. После этого мужчина ушел, сказав, что вернется за телевизором, как только подгонит машину поближе.

Но пенсионерка так и не дождалась возвращения нового знакомого, засомневалась и отправилась в ближайшую аптеку, чтобы проверить полученные от него деньги. Там женщине сказали, что купюра не настоящая, а из «банка приколов».

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого — безработного 37-летнего жителя Сызрани. Он признался в содеянном и сказал, что потратить деньги еще не успел.

По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд ликвидировал благотворительный фонд "Спасение"
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Самолет с застрявшими в Бодруме туристами прибыл в Москву
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь