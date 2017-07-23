Девушка на Suzuki пострадала, врезавшись в столб в Гродно

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье на улице Грандичской в Гродно, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Гродненской области.

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Примерно в 2:20 ночи девушка, находясь за рулем легкового автомобиля «Сузузки», потеряла управление машиной. В результате она выехала за пределы проезжей части и столкнулась с осветительной опорой.

«Произошло возгорание автомобиля, а автолюбительница с травмами госпитализирована», — рассказали в ГАИ.

Подробностей аварии инспекторы не сообщили. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Причем столб упал прямо на лобовое стекло над местом водителя.