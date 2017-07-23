СК начал проверку по факту гибели детей на пожаре под Челябинском
Челябинские следователи проводят проверку по факту гибели четырех детей на пожаре в деревне Верхняя Кабалка.
Челябинские следователи проводят проверку по факту гибели четырех детей на пожаре в деревне Верхняя Кабалка.
Возгорание произошло в ночь на 23 июля. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.
Жертвами стали дети в возрасте от двух до двенадцати лет. Их отец госпитализирован с отравлением угарным газом.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Проверка взята на контроль начальником Челябинского СК.