Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "быстрый" Киев опозорился из-за Керченского моста
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Московские квартиры стали рекордно доступными
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
21:15 (мск), источник: "Российская газета"

СК начал проверку по факту гибели детей на пожаре под Челябинском

Челябинские следователи проводят проверку по факту гибели четырех детей на пожаре в деревне Верхняя Кабалка.

Возгорание произошло в ночь на 23 июля. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.

Жертвами стали дети в возрасте от двух до двенадцати лет. Их отец госпитализирован с отравлением угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Проверка взята на контроль начальником Челябинского СК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В самом центре Москвы открыли летний фестивальный театр
Белый дом: Трамп поддерживает закон о новых санкциях против РФ
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Застрявшие в Турции российские туристы вылетели в Москву
На МАКС-2017 Россия заключила контракты на 400 миллиардов рублей
В Роспотребнадзоре назвали города-лидеры по распространению ВИЧ
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Метания Неймара: обзор главных трансферных новостей в Европе Мората в «Челси», будущее Неймара и Мюллера, проблемы «Халла» и другие новости европейского трансферного рынка за последнюю неделю
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь