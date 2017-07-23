Трагедия: молодой молдавский спортсмен погиб в Чехии
Как сообщают российские СМИ, трагически погиб гонщик из Молдовы.
Как сообщают российские СМИ, трагически погиб гонщик из Молдовы.
КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Трагически закончилось выступление молодого молдавского спортсмена на финальном этапе Чемпионата Европы по мотокроссу в классе 85 в Локете, Чехия.
Молдавский спортсмен Игорь Кухарчук в результате серьезного падения получил травмы несовместимые с жизнью.
Несмотря на усилия медперсонала, которые оказывали помощь на трассе и присутствие вертолета, он, к сожалению, скончался.
В знак уважения к спортсмену, финальный этап Чемпионата Мира в классе 85 был отменен. FIM Europe, FIM, YouthStream, ACCR и Motoclub Loket и Motocross.ru выразили свои соболезнования семье, друзьям и команде Игоря.
2 августа Игорю Кухарчуку исполнилось бы 15 лет. Трагедия оказалась в центре внимания в соцсетях.