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17:10 (мск), источник: Sputnik.md

Трагедия: молодой молдавский спортсмен погиб в Чехии

Как сообщают российские СМИ, трагически погиб гонщик из Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Трагически закончилось выступление молодого молдавского спортсмена на финальном этапе Чемпионата Европы по мотокроссу в классе 85 в Локете, Чехия.

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Молдавский спортсмен Игорь Кухарчук в результате серьезного падения получил травмы несовместимые с жизнью.

Несмотря на усилия медперсонала, которые оказывали помощь на трассе и присутствие вертолета, он, к сожалению, скончался.

В знак уважения к спортсмену, финальный этап Чемпионата Мира в классе 85 был отменен. FIM Europe, FIM, YouthStream, ACCR и Motoclub Loket и Motocross.ru выразили свои соболезнования семье, друзьям и команде Игоря.

2 августа Игорю Кухарчуку исполнилось бы 15 лет. Трагедия оказалась в центре внимания в соцсетях.

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