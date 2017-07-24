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07:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже неизвестные ворвались в квартиру к активисту и избили его битами

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Трое неизвестных ворвались в квартиру к 68-летнему активисту Станиславу Егорову и избили его битами. Об этом сообщило издание «ОВД-Инфо» в воскресенье, 23 июля. Нападение произошло около 4:00, сообщил активист в своём Twitter.

Неизвестные выбили входную дверь, когда Егоров спал. Затем они стали бить его битами по голове. В разговоре с «ОВД-Инфо» он уточнил, что не знает нападавших.

— Житель Южного микрорайона Воронежа действительно обратился в полицию с заявлением по факту причинения телесных повреждений. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД.

Сам активист предположил, что нападение связано с его протестной деятельностью, которой он занимался в последнее время в связи с нарушениями, допущенными ТСЖ при капитальном ремонте. Егоров предполагает, что напавших на него людей могли нанять представители ТСЖ.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник, Егоров находится в городской больнице № 10. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей головы и сотрясение мозга.

Станислав Егоров известен в Воронеже проведением одиночных пикетов и пикетов оппозиции. Активист принимает участие в митингах, шествиях. Ранее Егоров, по его словам, уже подвергался нападению и избиению.

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