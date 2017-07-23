Корреспондент агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле
МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел на западе иракского Мосула, ранения получил сопровождавший ее иракский военнослужащий.
МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел на западе иракского Мосула, ранения получил сопровождавший ее иракский военнослужащий.
«Нападавший был с винтовкой типа М16 и находился в маленькой комнате с дыркой в крыше в начальной школе
В момент обстрела корреспондент снимала процесс разминирования в жилом районе
«Солдат получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. Я получила только ссадины и ушибы по всему телу, пока бежала в безопасное место внизу школы», — отметила Нуреддин.
По ее словам, боевик продолжал вести огонь, когда пострадавшие укрылись в сожженных машинах на заднем дворе школы. Исходя из того, какое укрытие он выбрал, стрелявший мог быть снайпером, считает Нуреддин. Журналистке удалось связаться с бойцами иракских отрядов антитеррора, которые вскоре забрали их с места инцидента.
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