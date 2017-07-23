Трое мужчин крали коров с фермы в Краснозерском

— С 6 мая по 18 сентября 2016 года трое ранее не судимых жителей Новосибирской области в возрасте 18, 35 и 48 лет похищали скот с территории животноводческого комплекса. Они на веревке уводили животных из загона, либо с пастбища, пока не видел сторож. Коров приводили в лес, где убивали и разделывали. Мясо продавали в соседнем районе области, полученные деньги тратили на свои нужды.

Преступников поймали в декабре 2016 года — они украли 15 коров. Ущерб превысил 670 тысяч рублей, обвиняемые частично его возместили ущерб, выплатив 117 тысяч рублей.