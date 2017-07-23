Трое мужчин крали коров с фермы в Краснозерском
670 тысяч рублей заработали похитители коров, продав мясо 15-ти животных. Банда сбывала говядину в соседнем районе, сообщает
670 тысяч рублей заработали похитители коров, продав мясо 15-ти животных. Банда сбывала говядину в соседнем районе, сообщает
— С 6 мая по 18 сентября 2016 года трое ранее не судимых жителей Новосибирской области в возрасте 18, 35 и 48 лет похищали скот с территории животноводческого комплекса. Они на веревке уводили животных из загона, либо с пастбища, пока не видел сторож. Коров приводили в лес, где убивали и разделывали. Мясо продавали в соседнем районе области, полученные деньги тратили на свои нужды.
Преступников поймали в декабре 2016 года — они украли 15 коров. Ущерб превысил 670 тысяч рублей, обвиняемые частично его возместили ущерб, выплатив 117 тысяч рублей.
Напомним, в мае этого года ветеринар в Доволенском районе Новосибирской области присвоила деньги, полученные от владельцев КРС за взятые анализы крови. Доволенский районный суд вынес обвинительный приговор. Ветеринар Барлова признана виновной в совершении двух преступлений по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Суд приговорил Барлову к году и шести месяцам лишения свободы (условно) с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей.