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17:30 (мск), источник: Publika.md

В Калараше вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на поле в селе Хирова Каларашского района. Пламя разгорелось так сильно, что понадобилась помощь пожарных.

Источник: Publika.md

Точную причину возгорания пока не установили, но спасатели не исключают намеренный поджог.

На видео, которое прислали очевидцы, видно, что дым распространяется с большой скоростью.

Напомним, недавно в Кишинёве произошли два крупных пожара. Тогда горели ветки, собранные после апрельских снегопадов.

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