В Калараше вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на поле в селе Хирова Каларашского района. Пламя разгорелось так сильно, что понадобилась помощь пожарных.
Пожар вспыхнул на поле в селе Хирова Каларашского района. Пламя разгорелось так сильно, что понадобилась помощь пожарных.
Точную причину возгорания пока не установили, но спасатели не исключают намеренный поджог.
На видео, которое прислали очевидцы, видно, что дым распространяется с большой скоростью.
Напомним, недавно в Кишинёве произошли два крупных пожара. Тогда горели ветки, собранные после апрельских снегопадов.