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18:43 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель микроавтобуса погиб при лобовом ДТП в Логойском районе

«Спасатели выезжали на ДТП вблизи деревни Отрубок Логойского района. С помощью специального инструмента они извлекли из микроавтобуса тело погибшего мужчины. В момент аварии он находился за рулем», — рассказала Анастасия Швайбович.

Источник: БЕЛТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе сегодня произошло лобовое столкновение автопоезда и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

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«Спасатели выезжали на ДТП вблизи деревни Отрубок Логойского района. С помощью специального инструмента они извлекли из микроавтобуса тело погибшего мужчины. В момент аварии он находился за рулем», — рассказала Анастасия Швайбович.

По ее словам, в автоаварии пострадали два пассажира микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

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