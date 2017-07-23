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17:32 (мск), источник: Publika.md

В столичном пригороде грызуны испортили сотни арбузов на частной плантации

Арбузы по вкусу не только людям. Зачастую плоды не попадают на стол покупателей из-за вредителей.

Источник: Publika.md

Зайцы и совы уже уничтожили десятую часть урожая в одном из фермерских хозяйств в столичном пригороде Бачой. Несмотря на все попытки агрария пресечь визиты незваных гостей, они регулярно наведываются на плантацию.

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Практически каждое утро Григорий Круду обнаруживают на плантации испорченные плоды.

«Вот, на десяти квадратных метрах десять арбузов испорчены. И там тоже, посмотрите, еще семь. Ничего не можем сделать, поэтому рискованно выращивать ранние арбузы», — сказал фермер Григорий Круду.

Любят полакомится арбузами и совы.

«Ночью зайцев не увидишь, приходится с биноклем сидеть. А совы на деревьях сидят, их даже не слышно. Садятся на арбузы, которые уже зайцы погрызли, и клюют потихоньку», — отметил Григорий Круду.

С начала сбора урожая зайцы и совы попортили лишь в одном фермерском хозяйстве около тысячи арбузов.

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