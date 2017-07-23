В столичном пригороде грызуны испортили сотни арбузов на частной плантации
Арбузы по вкусу не только людям. Зачастую плоды не попадают на стол покупателей
Арбузы по вкусу не только людям. Зачастую плоды не попадают на стол покупателей
Зайцы и совы уже уничтожили десятую часть урожая в одном из фермерских хозяйств в столичном пригороде Бачой. Несмотря на все попытки агрария пресечь визиты незваных гостей, они регулярно наведываются на плантацию.
Практически каждое утро Григорий Круду обнаруживают на плантации испорченные плоды.
«Вот, на десяти квадратных метрах десять арбузов испорчены. И там тоже, посмотрите, еще семь. Ничего не можем сделать, поэтому рискованно выращивать ранние арбузы», — сказал фермер Григорий Круду.
Любят полакомится арбузами и совы.
«Ночью зайцев не увидишь, приходится с биноклем сидеть. А совы на деревьях сидят, их даже не слышно. Садятся на арбузы, которые уже зайцы погрызли, и клюют потихоньку», — отметил Григорий Круду.
С начала сбора урожая зайцы и совы попортили лишь в одном фермерском хозяйстве около тысячи арбузов.