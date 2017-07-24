Крупный пожар на складе в Самаре тушили четыре часа
Огонь охватил складские помещения на улице Олимпийской.
Огонь охватил складские помещения на улице Олимпийской.
Крупный пожар произошел ночью на 23 июля в складских помещениях на улице Олимпийской в Кировском района Самары, сообщает
Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в два часа ночи. К моменту прибытия пожарных складские помещения общей площадью 900 квадратных метров горели открытым пламенем.
Остановить распространение огня удалось только около четырёх часов утра, а полностью ликвидировать открытое горение — в 5.17. О том, что пожар ликвидирован, регионального ГУ МЧС сообщило в 6.08.