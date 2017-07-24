Крупный пожар на складе в Самаре тушили четыре часа

Крупный пожар произошел ночью на 23 июля в складских помещениях на улице Олимпийской в Кировском района Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в два часа ночи. К моменту прибытия пожарных складские помещения общей площадью 900 квадратных метров горели открытым пламенем.