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08:05 (мск), источник: АиФ Самара

Крупный пожар на складе в Самаре тушили четыре часа

Огонь охватил складские помещения на улице Олимпийской.

Крупный пожар произошел ночью на 23 июля в складских помещениях на улице Олимпийской в Кировском района Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в два часа ночи. К моменту прибытия пожарных складские помещения общей площадью 900 квадратных метров горели открытым пламенем.

Остановить распространение огня удалось только около четырёх часов утра, а полностью ликвидировать открытое горение — в 5.17. О том, что пожар ликвидирован, регионального ГУ МЧС сообщило в 6.08.

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