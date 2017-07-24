Коммунальщики восстановили водоснабжение после аварии на левом берегу Воронежа

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Железнодорожном районе десятки жилых многоэтажных домов внезапно остались без какой-либо воды. Коммунальщики без извещения и предупреждения отключили водоснабжение в домах на улицах 25 Января и Переверткина, в районе дома № 47 и детсада № 125, к чему местные жители оказались попросту неготовыми. По данным издания «Блокнот Воронеж», отключение было связано с прорывом трубы в этом районе. Как сообщают местные жители, авария случилась еще два дня назад, в пятницу, однако ремонтно-восстановительные начались только в ночь с субботы на воскресенье, 23 июля.