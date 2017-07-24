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07:25 (мск), источник: 36on.ru

Коммунальщики восстановили водоснабжение после аварии на левом берегу Воронежа

На левом берегу Воронежа коммунальщики завершили ремонтные работы на трубопроводе и восстановили водоснабжение.

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Железнодорожном районе десятки жилых многоэтажных домов внезапно остались без какой-либо воды. Коммунальщики без извещения и предупреждения отключили водоснабжение в домах на улицах 25 Января и Переверткина, в районе дома № 47 и детсада № 125, к чему местные жители оказались попросту неготовыми. По данным издания «Блокнот Воронеж», отключение было связано с прорывом трубы в этом районе. Как сообщают местные жители, авария случилась еще два дня назад, в пятницу, однако ремонтно-восстановительные начались только в ночь с субботы на воскресенье, 23 июля.

О сроках устранения аварии и восстановления водоснабжения коммунальщики не сообщили, однако сотрудники РВК Воронеж, работавшие на месте, предположили, что на устранение аварии понадобиться от четырех до шести часов, информирует издание. Аварийно-ремонтным бригадам РВК Водоканал удалось справиться с аварией в минимальные сроки, за четыре часа — сейчас подача воды в дома полностью восстановлена.

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