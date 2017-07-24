Коммунальщики восстановили водоснабжение после аварии на левом берегу Воронежа
На левом берегу Воронежа коммунальщики завершили ремонтные работы на трубопроводе и восстановили водоснабжение.
На левом берегу Воронежа коммунальщики завершили ремонтные работы на трубопроводе и восстановили водоснабжение.
В ночь на воскресенье, 23 июля, в Железнодорожном районе десятки жилых многоэтажных домов внезапно остались без
О сроках устранения аварии и восстановления водоснабжения коммунальщики не сообщили, однако сотрудники РВК Воронеж, работавшие на месте, предположили, что на устранение аварии понадобиться от четырех до шести часов, информирует издание.