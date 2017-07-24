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09:05 (мск), источник: Volga News

В двух ограблениях сызранских пенсионерок подозревают ранее судимого тольяттинца

Ранее судимого тольяттинца подозревают в серии грабежей, совершенных в Сызрани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Сызрани и сообщила, что на ул. Октябрьской неизвестный отобрал у нее золотую цепочку с крестиком стоимостью 9 800 рублей.

В этот же день к правоохранителям обратилась еще одна пострадавшая — 62-летняя местная жительница. У нее преступник отнял золотую цепочку стоимостью в 12 тыс. руб. в подъезде дома на ул. Красильникова.

После осмотра мест преступлений о опроса пострадавших правоохранителям стало ясно, что ограбления совершил один человек.

Вскоре личность подозреваемого установили. Им оказался неоднократно судимый 25-летний тольяттинец. Мужчину задержали. Сейчас по статье «Грабеж» возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.

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