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20:57 (мск), источник: Om1.ru

В аварии на трассе Тюмень-Омск погибла семья

Двухлетняя девочка осталась сиротой.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, смертельная авария произошла вчера, 22 июля, около 22:50 на трассе Тюмень — Омск. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль Volvo. После этого фура врезалась в автомобиль Ford.

Как стало известно из соцсетей, в иномарке ехала семья из Омска. 38-летний водитель автомобиля Ford погиб на месте. Не дождалась приезда скорой и его 29-летняя жена. В ДТП чудом выжила двухлетняя девочка. Ее доставили в одну из районных больниц области. Малышка осталась сиротой.

Добавим, что в ДТП погиб и виновник аварии, 42-летний мужчина из Крутинского района.

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