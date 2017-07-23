В аварии на трассе Тюмень-Омск погибла семья

Как ранее сообщал портал Om1.ru, смертельная авария произошла вчера, 22 июля, около 22:50 на трассе Тюмень — Омск. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль Volvo. После этого фура врезалась в автомобиль Ford.

Как стало известно из соцсетей, в иномарке ехала семья из Омска. 38-летний водитель автомобиля Ford погиб на месте. Не дождалась приезда скорой и его 29-летняя жена. В ДТП чудом выжила двухлетняя девочка. Ее доставили в одну из районных больниц области. Малышка осталась сиротой.