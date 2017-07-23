Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "быстрый" Киев опозорился из-за Керченского моста
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
20:55 (мск), источник: СуперОмск

Парень, пропавший в Омске три дня назад, найден мертвым

Сестра мальчика, разместившая пост с просьбой о помощи, сообщила о дате прощания.

Как ранее сообщал «СуперОмск», молодой человек пропал 20 июля. Он вышел из дома в омской Лукьяновке около двух часов дня, отправился по поводу работы и пропал.

Сегодня в омских пабликах появилась просьба о помощи в поиске пропавшего Вячеслава от его сестры. Однако спустя несколько часов в комментариях посту появилось сообщение о том, что парня нашли мертвым.

«Нашли мертвым на дк. Лобкова. Мои соболезнования родным», — написала Алена Карамышева, соседка знакомых семьи мальчика.

Позднее о дате прощания на своей странице сообщила сестра. Оно состоится 26 июля в 11 часов по адресу, где проживал Вячеслав.

В полиции оперативно получить информацию о произошедшем не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом: Трамп поддерживает закон о новых санкциях против РФ
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Застрявшие в Турции российские туристы вылетели в Москву
На МАКС-2017 Россия заключила контракты на 400 миллиардов рублей
В Роспотребнадзоре назвали города-лидеры по распространению ВИЧ
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Метания Неймара: обзор главных трансферных новостей в Европе Мората в «Челси», будущее Неймара и Мюллера, проблемы «Халла» и другие новости европейского трансферного рынка за последнюю неделю
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь