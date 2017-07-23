Парень, пропавший в Омске три дня назад, найден мертвым
Сестра мальчика, разместившая пост с просьбой о помощи, сообщила о дате прощания.
Сестра мальчика, разместившая пост с просьбой о помощи, сообщила о дате прощания.
Как ранее сообщал «СуперОмск», молодой человек пропал 20 июля. Он вышел из дома в омской Лукьяновке около двух часов дня, отправился по поводу работы и пропал.
Сегодня в омских пабликах появилась просьба о помощи в поиске пропавшего Вячеслава от его сестры. Однако спустя несколько часов в комментариях посту появилось сообщение о том, что парня нашли мертвым.
«Нашли мертвым на дк. Лобкова. Мои соболезнования родным», — написала Алена Карамышева, соседка знакомых семьи мальчика.
Позднее о дате прощания на своей странице сообщила сестра. Оно состоится 26 июля в 11 часов по адресу, где проживал Вячеслав.
В полиции оперативно получить информацию о произошедшем не удалось.