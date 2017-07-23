Парень, пропавший в Омске три дня назад, найден мертвым

Как ранее сообщал «СуперОмск», молодой человек пропал 20 июля. Он вышел из дома в омской Лукьяновке около двух часов дня, отправился по поводу работы и пропал.

Сегодня в омских пабликах появилась просьба о помощи в поиске пропавшего Вячеслава от его сестры. Однако спустя несколько часов в комментариях посту появилось сообщение о том, что парня нашли мертвым.

«Нашли мертвым на дк. Лобкова. Мои соболезнования родным», — написала Алена Карамышева, соседка знакомых семьи мальчика.

Позднее о дате прощания на своей странице сообщила сестра. Оно состоится 26 июля в 11 часов по адресу, где проживал Вячеслав.