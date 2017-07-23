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21:39 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о нападении на израильское посольство в Иордании

БЕЙРУТ, 23 июл — РИА Новости. Гражданин Иордании погиб и израильский поданный получил ранения в результате нападения на посольство Израиля в Аммане, сообщает иорданское агентство Аммун.

Источник: AP 2017

Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает о попытке прорыва кордона безопасности посольства, в результате чего завязалась перестрелка на территории посольства.

Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, пишет агентство.

Сотрудники безопасности, согласно иорданским СМИ, на данный момент не комментируют детали инцидента.

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