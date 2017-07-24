В Красноярском крае пять человек погибли при пожаре
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в Красноярском крае, сообщает официальный портал оперативной обстановки и прогноза ЧС по региону.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в Красноярском крае, сообщает официальный портал оперативной обстановки и прогноза ЧС по региону.
«Сухобузимский район, село Сухобузимское, пожар в нежилом здании: погибли 5 человек, травмирован 1 человек», — говорится в сообщении.
На сайте ГУМЧС по краю отмечается, что в Сухобузимском в 01:35 (21:35 мск.) «произошло загорание дощатого строения», в 02:30 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС привлекались семь человек и три единицы техники.