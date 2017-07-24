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03:23 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае пять человек погибли при пожаре

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в Красноярском крае, сообщает официальный портал оперативной обстановки и прогноза ЧС по региону.

Источник: РИА Новости

«Сухобузимский район, село Сухобузимское, пожар в нежилом здании: погибли 5 человек, травмирован 1 человек», — говорится в сообщении.

На сайте ГУМЧС по краю отмечается, что в Сухобузимском в 01:35 (21:35 мск.) «произошло загорание дощатого строения», в 02:30 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС привлекались семь человек и три единицы техники.

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