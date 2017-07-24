В Уссурийске продолжают дежурить спасатели

Уровень воды в реках, вышедших из берегов из-за ливневых дождей, приходит в норму, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Она ссылается на данные учреждения по делам ГО и ЧС по Приморскому краю о том, что паводковая обстановка в регионе стабилизировалась, уровень воды в реках постоянно снижается.

«В Октябрьском, Михайловском, Чугуевском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе вода ушла из зон подтопления», — подчеркнули в ведомстве.

В связи со стабилизацией обстановки одна группа специалистов поисково-спасательной службы вернулась из Уссурийска во Владивосток, ещё одна группа из 4 человек продолжает там дежурить.

По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в сёлах Константиновка, Полтавка и Новогеоргиевка Октябрьского района по временной схеме восстановлено электроснабжение из-за падения опоры ЛЭП.

«Без электричества оставалось 270 домов, в которых проживает почти 600 человек. В воскресенье, в 18:35, бригады энергетиков включили электричество по временной схеме. В понедельник будет производиться установка новой опоры линии электропередач, что позволит исключить перебои со светом», — уточнили в департаменте.

Также восстановлена подача электричества в Уссурийске, где были подтоплены две трансформаторные подстанции. Сейчас электричество подаётся в полном объёме.