В Уссурийске продолжают дежурить спасатели
А в Октябрьском районе Приморья энергетики сегодня заменят рухнувшую опору ЛЭП.
А в Октябрьском районе Приморья энергетики сегодня заменят рухнувшую опору ЛЭП.
Уровень воды в реках, вышедших из берегов
«В Октябрьском, Михайловском, Чугуевском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе вода ушла из зон подтопления», — подчеркнули в ведомстве.
В связи со стабилизацией обстановки одна группа специалистов
По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в сёлах Константиновка, Полтавка и Новогеоргиевка Октябрьского района по временной схеме восстановлено электроснабжение
«Без электричества оставалось 270 домов, в которых проживает почти 600 человек. В воскресенье, в 18:35, бригады энергетиков включили электричество по временной схеме. В понедельник будет производиться установка новой опоры линии электропередач, что позволит исключить перебои со светом», — уточнили в департаменте.
Также восстановлена подача электричества в Уссурийске, где были подтоплены две трансформаторные подстанции. Сейчас электричество подаётся в полном объёме.
В конце минувшей недели РИА «Восток-Медиа» подробно писало о ситуации в Приморье, вызванной проливными дождями. В Уссурийске и в Яковлевском районе в понедельник 24 июля пока продолжает действовать режим ЧС.