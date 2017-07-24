Среди погибших при пожаре в Красноярском крае было четверо детей
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Четверо из пяти погибших при пожаре в Красноярском крае — дети, ещё один ребенок получил ожоги и отравление угарным газом, сообщает ГУМЧС по региону.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Четверо из пяти погибших при пожаре в Красноярском крае — дети, ещё один ребенок получил ожоги и отравление угарным газом, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в селе Сухобузимское.
«По оперативной информации, пока неподтвержденной следственными органами, в результате пожара в огне погибли пять человек, четверо из которых дети. Еще один ребенок получил отравление угарным газом, ожоги и был доставлен в центральную районную больницу. С пострадавшим ребенком работает психолог Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.
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