Среди погибших при пожаре в Красноярском крае было четверо детей

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в селе Сухобузимское.

«По оперативной информации, пока неподтвержденной следственными органами, в результате пожара в огне погибли пять человек, четверо из которых дети. Еще один ребенок получил отравление угарным газом, ожоги и был доставлен в центральную районную больницу. С пострадавшим ребенком работает психолог Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.