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02:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: десятки человек убиты в результате серии взрывов в городе Идлиб

Среди жертв как боевики, так и гражданские лица.

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Несколько десятков человек, в том числе мирные граждане, были убиты в результате серии взрывов, произошедших в городе Идлиб. Об этом в понедельник сообщил портал «Шаам».

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По его данным, заминированная машина, за рулем которой сидел смертник, в воскресенье вечером врезалась в военный конвой группировки вооруженной оппозиции «Тахрир аш-Шам», продвигавшийся по району на окраине города. Вслед за первым, произошло еще несколько взрывов. По информации очевидцев, последующие взрывы стали результатом детонации боеприпасов, которые находились в автомобилях конвоя.

Сведения о жертвах инцидента разнятся. Согласно данным портала «Шаам», в результате нескольких взрывов погибли 14 человек, десятки получили ранения. Среди жертв как боевики, так и гражданские лица. Электронный сайт ливанской газеты «Аль-Маядин» говорит о более 50 убитых, в том числе мирных жителей.

Группировка «Тахрир аш-Шам» объединяет боевиков нескольких экстремистских структур, подавляющее большинство которых составляют сторонники бывшей террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Ранее «Тахрир аш-Шам» вытеснила из Идлиба вооруженные отряды другой оппозиционной сирийской группировки «Ахрар аш-Шам». Ее формирования теперь пытаются передислоцироваться в южные районы одноименной провинции.

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