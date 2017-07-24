Приморец получил 19 лет тюрьмы за жестокое убийство двух рыбаков

Приморский краевой суд вынес приговор жителю Черниговского района, который признан виновным в разбойном нападении, двух убийствах и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в конце июня 2016 года в районе села Вадимовка Черниговского района на берегу канала местной дамбы вооруженный винтовкой (калибра 7,62 мм), фигурант решил напасть на рыбачивших мужчину и женщину. Он хотел завладеть их автомобилем «Toyota Corolla Fielder».

Подойдя к машине, он сначала застрелил женщину, а затем потребовал от ее приятеля передать ему ключи от автомобиля. Получив ключи зажигания, он выстрелил в голову и тело мужчины, тот умер на месте. После этого нападавший скинул трупы в водоем, а сам уехал с места происшествия на автомобиле, стоимостью 420 тысяч рублей, забрав еще некоторые личные вещи потерпевших на общую сумму порядка 1 тысячи рублей.

Чуть позднее тела потерпевших были обнаружены полицейскими, к которым обратилась супруга убитого мужчины (которая в тот трагический день должна была ехать вместе с ним и своей подругой на рыбалку, однако по стечению обстоятельств осталась дома).