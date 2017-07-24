В Хабаровске огнеборцы всю ночь тушили склад с древесиной
Утром они разбирали и проливали место пожара, чтобы не допустить нового возгорания.
Утром они разбирали и проливали место пожара, чтобы не допустить нового возгорания.
В Хабаровске пожарные всю ночь 24 июля тушили склад с древесиной, расположенный на проспекте 60-летия Октября. Им потребовалось пять часов, чтобы локализовать распространение огня. Утром они занимались предотвращением повторного возгорания.
Вызов на пульт
«Пожару был присвоен повышенный, четвёртый номер сложности. Всю ночь девять пожарных автоцистерн подразделений МЧС России Хабаровского гарнизона и автомобили “Водоканала” и предприятия обеспечивали подвоз воды, так как гидранты находятся на значительном удалении от места пожара. Кроме того, подъездные пути и площадка возле пожарного водоёма, имеющегося на территории промзоны, позволяли поставить только одну машину», — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.
Как сообщили в
Причины возгорания и материальный ущерб ещё не установили. Сейчас этим занимаются сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Информации о погибших и пострадавших нет.