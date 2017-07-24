Отравившаяся спиртом хабаровская школьница призналась, что не рассчитала свои силы

В пятницу пострадавшая девочка пришла в себя. Следователям она рассказала, что решила попробовать спиртное впервые в жизни, но не рассчитала свои силы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю.