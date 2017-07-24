Отравившаяся спиртом хабаровская школьница призналась, что не рассчитала свои силы
Следственное управление СК РФ ведет проверку по факту отравления школьницы спиртом.
Следственное управление СК РФ ведет проверку по факту отравления школьницы спиртом.
В пятницу пострадавшая девочка пришла в себя. Следователям она рассказала, что решила попробовать спиртное впервые в жизни, но не рассчитала свои силы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, что вечером 20 июля девятиклассница отравилась этиловым спиртом и впала в кому. Прокурор Индустриального района назначил проверку торговых точек, чтобы выяснить, где несовершеннолетним продают алкоголь.