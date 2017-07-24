Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Экс-министр ДНР сделал заявление о сбитом MH17 над Донбассом
10 интересных идей для фартука на кухне
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Отравившаяся спиртом хабаровская школьница призналась, что не рассчитала свои силы

Следственное управление СК РФ ведет проверку по факту отравления школьницы спиртом.

В пятницу пострадавшая девочка пришла в себя. Следователям она рассказала, что решила попробовать спиртное впервые в жизни, но не рассчитала свои силы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю.

Напомним, что вечером 20 июля девятиклассница отравилась этиловым спиртом и впала в кому. Прокурор Индустриального района назначил проверку торговых точек, чтобы выяснить, где несовершеннолетним продают алкоголь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Комсомольчанка въехала в столб через два дня после того, как получила водительские права
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
Десятки человек убиты в результате серии взрывов в городе Идлиб
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл в Москву
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь