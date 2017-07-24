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03:44 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье главу стройкомпании обвиняют в нанесении ущерба краевому бюджету

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Глава строительной компании «Приморье Девелопмент» в Приморье ответит в суде по делу о мошенничестве на 25,3 миллиона рублей при строительстве пожарного депо для региона, сообщает краевая прокуратура.

Источник: РИА Новости

Бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов, будучи директором департамента градостроительства Приморского края, в 2013 году «использовал свои служебные полномочия и вопреки интересам службы» подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту; на основании этих документов подрядная организация получила оплату за работы, часть из которых фактически была не выполнена, сообщал СК. Генпрокуратура информировала о том, что контракт заключен с «Приморье Девелопмент» на строительство пожарного депо.

«Используя свое служебное положение, злоумышленник организовал изготовление актов… содержащих заведомо недостоверную информацию о фактически выполненных работах и их стоимости, а также счетов на оплату невыполненных в полном объеме работ. В дальнейшем на основании этих документов и гарантийного письма от имени ООО “Приморье Девелопмент” на расчетный счет компании злоумышленника зачислены денежные средства в размере, превышающем фактическую стоимость выполненных работ», — говорится в сообщении.

В результате бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 25,3 миллиона рублей, которыми гендиректор распорядился по собственному усмотрению, отмечает прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело по статье «мошенничество» направлено прокурором во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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