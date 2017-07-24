Познакомиться с игроками и тренерами «Амура» приглашают хабаровчан

Болельщиков ждут знакомство с игроками и тренерами «Амура» и молодежной команды «Амурские Тигры», автограф-сессия и фотосессия, розыгрыш абонемента на домашние матчи команды, а также множество конкурсов и возможность отлично провести время вместе с «тиграми».