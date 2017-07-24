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04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Познакомиться с игроками и тренерами «Амура» приглашают хабаровчан

В субботу хабаровский хоккейный клуб «Амур» проведет презентацию команды сезона 2017/18.

Болельщиков ждут знакомство с игроками и тренерами «Амура» и молодежной команды «Амурские Тигры», автограф-сессия и фотосессия, розыгрыш абонемента на домашние матчи команды, а также множество конкурсов и возможность отлично провести время вместе с «тиграми».

Презентация пройдет 29 июля на крыше «Энергоплазы» (Helicopter RoofTop, Ленина, 85). Начало в 18:30, вход — 200 рублей, возрастных ограничений нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».

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