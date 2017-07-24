Познакомиться с игроками и тренерами «Амура» приглашают хабаровчан
В субботу хабаровский хоккейный клуб «Амур» проведет презентацию команды сезона 2017/18.
В субботу хабаровский хоккейный клуб «Амур» проведет презентацию команды сезона 2017/18.
Болельщиков ждут знакомство с игроками и тренерами «Амура» и молодежной команды «Амурские Тигры»,
Презентация пройдет 29 июля на крыше «Энергоплазы» (Helicopter RoofTop, Ленина, 85). Начало в 18:30, вход — 200 рублей, возрастных ограничений нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на