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04:52 (мск), источник: VLADNEWS

На Хангане орудуют цыгане-подростки, ворующие вещи туристов

Злоумышленники берут все, что плохо лежит.

На пляжах в Приморье орудует банда подростков, крадущая вещи отдыхающих, сообщает РИА VladNews.

Отдыхающие на Хангане, что в Большом Камне, рассказали о цыганских подростках, ворующих все, что плохо лежит. Злоумышленники крадут шезлонги, зонтики, матрасы, а также не стесняются брать и продукты. Днем они уезжают, а вечером возвращаются назад. Передвигаются на белом автомобиле.

Одни из туристов поймали воришек с поличным: подростки тащили два соседских шезлонга и надувной матрас. Другим отдыхающим повезло меньше — они лишились двух шезлонгов.

«У нас около машины шарились. Вечером музыка играла и окно было открыто. Благо, на сигнализации стояла. Она сработала и мы услышали, как в кустах кто-то шкерился», — рассказывает отдыхающий.

Кроме того, местные жители сообщают, что подростки обворовывают не только туристов, но и магазины.

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