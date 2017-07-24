Стали известны подробности «стрельбы по прохожим» во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

История о стрельбе в одном из дворов владивостокского микрорайона Чуркин обрастает подробностями. Так, стало известно, что местный житель стрелял не в прохожих, а в конкретного человека и, по распространяемой СМИ информации, причиной стрельбы послужила ревность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на приморское УМВД и Росгвардию Восточного округа.

Информация о стрельбе по прохожим из жилого дома на улице Бурачка поступила в полицию 22 июля: неизвестный находился на шестом этаже здания. Как уточняют в пресс-службе УМВД РФ по Приморью, стрельбу житель Первомайского района устроил по адресу улица Бурачка, 9. Также не подтвердилась информация о перестрелке в гаражах.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний местный житель. Установлено, что в результате конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в своего оппонента. Пострадавший госпитализирован», — передает пресс-служба полиции.

Начальник приморского управления Росгвардии, полковник полиции Андрей Семыкин распорядился выделить личный состав оперативного резерва от подразделений ОМОН и СОБР.

«Экипаж группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии по Владивостоку, находящийся в указанном районе, во взаимодействии с двумя экипажами ДПС УМВД России провели оцепление района происшествия с целью ограничения доступа гражданского населения к прилегающей территории дома. Оперативно была установлена квартира, из которой велась стрельба. Сотрудниками ОМОН Росгвардии был проведен штурм указанной квартиры, где задержали стрелявшего гражданина», — передает пресс-служба Росгвардии по Восточному округу.

Пользователь Instagram под ником lisa_alissa_vl в одном из сообществ описывает задержание: «Я подружку под 7-м (домом — прим. ред.) ждала в машине, видела самое начало всего. Стрелял с 6-го этажа 9-го дома. Приехали, быстро освободили детскую площадку (гуляло много мам и деток), оцепили выезды с двух домов».

Стрелка, у которого правоохранители изъяли травматический пистолет, доставили в отделение. В Росгвардии добавляют, что травматический пистолет «Стример», предположительно переделанный под боевой, обнаружили на балконе в квартире стрелка. Сейчас оружие проходит экспертизу.