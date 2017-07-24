Иркутск вошел в число лидеров по распространению ВИЧ

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск вошел в число лидеров по заражению ВИЧ и СПИДом среди российских городов. Также лидируют Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Об этом сообщают ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

Анна Попова подчеркнула, что для профилактики распространения ВИЧ среди детей и молодежи необходимо проводить комплексное информирование о защите от различных инфекций, а не отдельные уроки полового воспитания.

«Надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно рассказывать людям, как не заболеть — любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой способ передачи», — отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что информирование о профилактике инфекций нужно усиливать не только в школах, но и в детских садах. В настоящее время даже культура мытья рук находится далеко не на должном уровне.

В мае министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, число заражений ВИЧ в стране в 2016 году сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом.

«Число новых случаев ВИЧ-инфекции резко сократилось за 2016 год: у нас всего новых случаев 86,8 тысячи человек, а в 2015 году было более 100 тысяч человек. Сокращение на 15%. В результате улучшения качества клинико-лабораторного мониторинга и лечения пациенты с ВИЧ теперь живут дольше», — заявила глава Минздрава.

Тем не менее, глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский не согласился с этими данными. По его словам, в России продолжается эпидемия ВИЧ, и ситуация ухудшается.

«У нас за прошлый год 2016-й было сообщено о 103,5 тысячах новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3% больше, чем в 2015 году. Там было зарегистрировано 98,2 тысячи человек. В процентах это небольшое снижение, однако по абсолютным цифрам заболеваемость ВИЧ продолжает расти» — сказал Вадим Покровский.

Вероника Скворцова и Вадим Покровский сошлись в одном — в оценке числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных граждан в России. Министр и вирусолог назвали похожие цифры — от 860 до 870 тысяч человек.

В то же время Покровский отметил, что на самом деле в России около 1,2 —1,4 млн ВИЧ-инфицированных, то есть приблизительно на полмиллиона больше, чем зарегистрировано официально. Возраст, при котором наиболее высока вероятность заразиться ВИЧ — это 30−39 лет. В этой возрастной категории инфицирован каждый 50-й. Среди мужчин случаи заражения происходят преимущественно в возрасте 35−39 лет (2,8%), а среди женщин — в возрасте 30−34 лет (1,6%).

Напомним, Иркутская область занимает второе место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Сибирскому федеральному округу. Кроме того, Приангарье — лидер в стране по числу беременных вирусоносителей. На 1 января 2017 года, в регионе проживало около 34 тысяч ВИЧ-инфицированных. Круглый стол на тему «Вопросы демографии: профилактика ВИЧ-инфекции, предотвращение абортов» состоялся в Ангарске 29 июня. Мероприятие организовали в рамках координационного межконфессионального совета при ЗС Иркутской области.