Девочка-подросток из Хабаровска попала в больницу из-за водителя-лихача
Мужчина сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет.
Мужчина сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
Пятнадцатилетняя девочка попала в ДТП в Индустриальном районе Хабаровска. Автолюбитель наехал на нее, когда она переходила дорогу на зеленый свет, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.
Авария с участием несовершеннолетней произошла 23 июля, поздно вечером. Водитель управляя Тоуоtа Соrоllа в окрестностях дома № 2 по пер. Трубный, наехал на пятнадцатилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
— В результате ДТП девочка получила сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Пострадавшую отправили в ККБ № 2, — уточнили в