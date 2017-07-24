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05:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Девочка-подросток из Хабаровска попала в больницу из-за водителя-лихача

Мужчина сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Пятнадцатилетняя девочка попала в ДТП в Индустриальном районе Хабаровска. Автолюбитель наехал на нее, когда она переходила дорогу на зеленый свет, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Авария с участием несовершеннолетней произошла 23 июля, поздно вечером. Водитель управляя Тоуоtа Соrоllа в окрестностях дома № 2 по пер. Трубный, наехал на пятнадцатилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

— В результате ДТП девочка получила сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Пострадавшую отправили в ККБ № 2, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

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