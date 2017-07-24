В Омске на 5-ой Линии сбили мужчину

Очередной наезд на пешехода в Омске. Мужчину сбили в районе трамвайной остановки «Улица 5-я Линия» на улице Лермонтова. Омичи выложили в соцсети фотографию с места происшествия. На снимке можно увидеть автомобиль «Дэу Нексия», остановившийся на дороге и пострадавшего пожилого человека, сидящего на трамвайных рельсах.

В кадр также попали автоинспектор, пожарный автомобиль и машина «кардиология» «скорой помощи». Очевидно, сбитому мужчине стало плохо с сердцем. Не исключено, что омич перешел дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом находится пешеходный переход.

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