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07:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на 5-ой Линии сбили мужчину

Судя по всему, омич перебегал дорогу в неположенном месте неподалеку от перехода.

Очередной наезд на пешехода в Омске. Мужчину сбили в районе трамвайной остановки «Улица 5-я Линия» на улице Лермонтова. Омичи выложили в соцсети фотографию с места происшествия. На снимке можно увидеть автомобиль «Дэу Нексия», остановившийся на дороге и пострадавшего пожилого человека, сидящего на трамвайных рельсах.

В кадр также попали автоинспектор, пожарный автомобиль и машина «кардиология» «скорой помощи». Очевидно, сбитому мужчине стало плохо с сердцем. Не исключено, что омич перешел дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом находится пешеходный переход.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отметили горожане, на этом участке улицы пешеходы постоянно перебегают дорогу, где хотят, невзирая на знаки.

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