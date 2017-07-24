Виновник жуткого ДТП на улице Руднева в Хабаровске нарушил правила дважды

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Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Участник страшной автомобильной аварии на улице Руднева в Хабаровске не только не уступил дорогу и совершил столкновение с пассажирским автобусом и легковушкой, но и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили сразу четверо человек, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— В минувшую субботу днем водитель Toyota Lite Ace в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Руднева, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом 47 маршрута, который двигался прямо во встречном направлении. После этого зачинщика откинуло на автомобиль Mazda Familia, который двигался со стороны переулка Ясного в сторону улицы Майской. В результате ДТП пострадали сам водитель минивэна. Мужчина 1979 года рождения получил сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ссадины туловища, конечностей и грудной клетки. Горожанина на машине скорой помощи доставили во вторую краевую больницу, — сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Серьезные травмы получил также пассажир покореженного автомобиля Toyota Lite Ace. Мужчину 1989 года рождения с ушибом головного мозга в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации краевой клинической больницы № 2.