Один пострадавший при падении самолета в Приангарье находится в тяжелом состоянии

Все пострадавшие из упавшего в озеро Медвежье в Иркутской области самолета-амфибии доставлены в республиканскую больницу города Кызыла в Туве. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое других — в удовлетворительном. Все пострадавшие — жители Красноярского края. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Тувы.