Один пострадавший при падении самолета в Приангарье находится в тяжелом состоянии

Все пострадавшие из упавшего в озеро Медвежье в Иркутской области самолета-амфибии доставлены в республиканскую больницу города Кызыла в Туве. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое других — в удовлетворительном. Все пострадавшие — жители Красноярского края. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Тувы.
Напомним, трое человек пострадали при падении самолета-амфибии Л-4 на озере Медвежьем в Иркутской области накануне, 23 июля. Причины случившегося уточняются. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту аварии самолета-амфибии.