Двоих китайцев осудили в Хабаровском крае за незаконное пересечение границы

Границу двое граждан КНР пересекли 13 мая 2017 года. В район имени Лазо они добрались по реке Уссури на моторной лодке. Рыбаки принялись устанавливать сеть, однако вскоре их заметили российские пограничники. Скрыться нарушителям не удалось.