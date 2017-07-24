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06:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Двоих китайцев осудили в Хабаровском крае за незаконное пересечение границы

Суд района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор двоим рыбакам из Китая, которые незаконно проникли на российскую территорию. Иностранцев отправят за решетку.

Границу двое граждан КНР пересекли 13 мая 2017 года. В район имени Лазо они добрались по реке Уссури на моторной лодке. Рыбаки принялись устанавливать сеть, однако вскоре их заметили российские пограничники. Скрыться нарушителям не удалось.

Суд приговорил одного иностранца к девяти, а второго — к восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

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