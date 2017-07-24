На руднике в Приморье произошло задымление

«24 июля в 08.40 хбр (01.40 мск) на руднике “2-й Советский” в Дальнегорском городском округе произошло задымление на горизонте 85 метров. В 08.50 хбр на место прибыли два отделения спасателей Дальнегорского отряда Дальневосточного военизированного горно-спасательного отряда в составе 14 человек и приступили к разведке внутри шахты. Проведен газоанализ, нарушений не выявлено», — говорится в сообщении.