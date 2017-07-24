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06:18 (мск), источник: РИА Новости

На руднике в Приморье произошло задымление

Задымление произошло на руднике в Приморье, рабочие эвакуировались самостоятельно, сообщает краевой главк МЧС РФ. «24 июля в 08.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Задымление произошло на руднике в Приморье, рабочие эвакуировались самостоятельно, сообщает краевой главк МЧС РФ.

«24 июля в 08.40 хбр (01.40 мск) на руднике “2-й Советский” в Дальнегорском городском округе произошло задымление на горизонте 85 метров. В 08.50 хбр на место прибыли два отделения спасателей Дальнегорского отряда Дальневосточного военизированного горно-спасательного отряда в составе 14 человек и приступили к разведке внутри шахты. Проведен газоанализ, нарушений не выявлено», — говорится в сообщении.

Восстанавливается рабочий процесс, устанавливается причина задымления. По данным МЧС, пострадавших нет. Дежурная смена горнорабочих — 65 человек — вышла на поверхность самостоятельно. Жизни и здоровью персонала ничего не угрожает.

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