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06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске люди в масках насильно посадили прохожего в автомобиль

В руках у каждого из членов группы были автоматы.

На ул. Алексеева в районе дома № 17 несколько человек в масках и с автоматами в руках насильно затащили мужчину в иномарку и уехали. Инцидент произошел в субботу, 22 июля. Один из местных жителей снял происходящее и опубликовал запись в социальных сетях.

На 30-секундном видео показано, как несколько человек в темных костюмах с оружием скрутили мужчину в светлой рубашке. Они уложили его на газон, затем подняли на ноги и посадили в машину. При этом мужчины громко кричали. Что именно они говорили, на записи разобрать практически невозможно.

«Это вряд ли полиция. После задержания они бы так быстро не уехали, оформляли бы минимум час. Да и сами бы на видео снимали», — написал один из интернет-комментаторов.

По словам очевидцев, мужчины были одеты в темную форму. На спине у них не было надписей «Омон» или «Полиция».

В пресс-службе ГУ МВД по краю информацию об инциденте пообещали прокомментировать позже.

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