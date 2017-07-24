Глава МЧС задействует китайцев в решении проблем Приморья
Кроме того, он пришлёт в регион дополнительные силы спасателей.
Кроме того, он пришлёт в регион дополнительные силы спасателей.
Глава МЧС России Владимир Пучков дал ряд поручений своим подчинённым и властям разного уровня в Приморском крае, где циклон привёл к подтоплению домов, дорог и приусадебных участков. РИА «Восток-Медиа» сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации в двух муниципальных образованиях.
На заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС министр распорядился направить в Приморье дополнительные силы спасателей.
«Возьмите под жёсткий контроль все подтопленные участки дорог, запретите передвижение в ночное время суток и организуйте дополнительные посты ГИБДД и спасателей», — заявил Владимир Пучков.
Также он подчеркнул, что оценочные группы и
Кроме того, Пучков поручил организовать взаимодействие с китайской стороной с целью запроса мониторинга прогноза ситуации и погоды, отмечает