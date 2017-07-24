Глава МЧС задействует китайцев в решении проблем Приморья

Глава МЧС России Владимир Пучков дал ряд поручений своим подчинённым и властям разного уровня в Приморском крае, где циклон привёл к подтоплению домов, дорог и приусадебных участков. РИА «Восток-Медиа» сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации в двух муниципальных образованиях.

Также он подчеркнул, что оценочные группы и аварийно-восстановительные бригады должны ещё раз проверить состояние объектов энергетики — после того как на выходных из-за подмытых опор ЛЭП без электричества остались 270 домов в трёх сёлах Октябрьского района. В воскресенье вечером специалисты включили электричество по временной схеме, а сегодня, по данным администрации края, должны установить новую опору. К понедельнику в Октябрьском, Михайловском, Чугуевском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе вода ушла из зон подтопления. Тем не менее, в Уссурийске продолжают дежурить спасатели.