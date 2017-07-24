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06:25 (мск), источник: Восток Медиа

Глава МЧС задействует китайцев в решении проблем Приморья

Кроме того, он пришлёт в регион дополнительные силы спасателей.

Глава МЧС России Владимир Пучков дал ряд поручений своим подчинённым и властям разного уровня в Приморском крае, где циклон привёл к подтоплению домов, дорог и приусадебных участков. РИА «Восток-Медиа» сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации в двух муниципальных образованиях.

На заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС министр распорядился направить в Приморье дополнительные силы спасателей.

«Возьмите под жёсткий контроль все подтопленные участки дорог, запретите передвижение в ночное время суток и организуйте дополнительные посты ГИБДД и спасателей», — заявил Владимир Пучков.

Также он подчеркнул, что оценочные группы и аварийно-восстановительные бригады должны ещё раз проверить состояние объектов энергетики — после того как на выходных из-за подмытых опор ЛЭП без электричества остались 270 домов в трёх сёлах Октябрьского района. В воскресенье вечером специалисты включили электричество по временной схеме, а сегодня, по данным администрации края, должны установить новую опору. К понедельнику в Октябрьском, Михайловском, Чугуевском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе вода ушла из зон подтопления. Тем не менее, в Уссурийске продолжают дежурить спасатели.

Кроме того, Пучков поручил организовать взаимодействие с китайской стороной с целью запроса мониторинга прогноза ситуации и погоды, отмечает пресс-служба МЧС.

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