Жительница Комсомольска провалилась в колодец и провела там два дня
Свою проверку случившегося начали следователи.
Свою проверку случившегося начали следователи.
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Данные о происшествии появились в средствах массовой информации и в Интернете. Согласно этим сведениям, комсомольчанка провалилась в коммуникационный колодец. В подземном сооружении она провела два дня, пока её крики о помощи не услышали проходившие мимо горожане и не вызвали спасателей. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. Так, шестилетний житель дальневосточной столицы в апреле 2016 года во время прогулки наступил на крышку канализационного колодца. Та перевернулась, и ребёнок провалился в открытый люк. Выбраться ему удалось только через полчаса, ему помогли спасатели подразделения МЧС России по Хабаровскому краю. Прокуратура организовала проверку и выяснила, что на крышке люка отсутствовало одно крепление, потому мальчик и упал. В отношении городского муниципального предприятия «Водоканал» возбудили уголовное дело.