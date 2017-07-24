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06:27 (мск), источник: Восток Медиа

Жительница Комсомольска провалилась в колодец и провела там два дня

Свою проверку случившегося начали следователи.

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница упала в коммуникационный колодец. Она провела там два дня, прежде чем её крики услышали прохожие. Правоохранители заинтересовались ситуацией и начали проверку.

Данные о происшествии появились в средствах массовой информации и в Интернете. Согласно этим сведениям, комсомольчанка провалилась в коммуникационный колодец. В подземном сооружении она провела два дня, пока её крики о помощи не услышали проходившие мимо горожане и не вызвали спасателей. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. Так, шестилетний житель дальневосточной столицы в апреле 2016 года во время прогулки наступил на крышку канализационного колодца. Та перевернулась, и ребёнок провалился в открытый люк. Выбраться ему удалось только через полчаса, ему помогли спасатели подразделения МЧС России по Хабаровскому краю. Прокуратура организовала проверку и выяснила, что на крышке люка отсутствовало одно крепление, потому мальчик и упал. В отношении городского муниципального предприятия «Водоканал» возбудили уголовное дело.

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