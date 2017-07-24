Жительница Комсомольска провалилась в колодец и провела там два дня

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница упала в коммуникационный колодец. Она провела там два дня, прежде чем её крики услышали прохожие. Правоохранители заинтересовались ситуацией и начали проверку.

Данные о происшествии появились в средствах массовой информации и в Интернете. Согласно этим сведениям, комсомольчанка провалилась в коммуникационный колодец. В подземном сооружении она провела два дня, пока её крики о помощи не услышали проходившие мимо горожане и не вызвали спасателей. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение.