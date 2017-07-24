Полицейские нашли подростков, пропавших во время прогулки в Нижнеудинске
В Иркутской области полицейские всю ночь искали пропавших школьников.
В Иркутской области полицейские всю ночь искали пропавших школьников.
В Нижнеудинске полицейские нашли разыскали четверых школьников в возрасте от 10 до 13 лет, которые ушли на прогулку и пропали. Как сообщает 24 июля 2017 года
Стражи порядка передали молодых людей родителям. С их семьями проводится профилактическая работа, чтобы предотвратить повторение подобные ситуации.