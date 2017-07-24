Полицейские нашли подростков, пропавших во время прогулки в Нижнеудинске

В Нижнеудинске полицейские нашли разыскали четверых школьников в возрасте от 10 до 13 лет, которые ушли на прогулку и пропали. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, родные пропавших обратились за помощью к правоохранителям накануне около полуночи. Они рассказали, что подростки ушли из дома около 18.00 и не вернулись обратно. Поисками занялись группы из участковых, оперативников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и родителей пропавших. Около 7.00 полицейские обнаружили пропавших на окраине города. Установлено, что подростки ушли гулять, но поняли, что уже слишком поздно, когда на улице начало светать.