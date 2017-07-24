Бастрыкин поручил проверить инцидент с девочкой в Норильске

Источник: РИА "Новости"

Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 июля в северном городе региона. Водитель маршрутки не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком еще только садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту.

Лишь после того, как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Ребенку была оказана медицинская помощь.