Бастрыкин поручил проверить инцидент с девочкой в Норильске

Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 июля в северном городе региона. Водитель маршрутки не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком еще только садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту.
Лишь после того, как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Ребенку была оказана медицинская помощь.
— Председатель СКР затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил Главному следственному управлению следственного комитета РФ по Красноярскому краю провести по этому факту процессуальную проверку. В ее рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — прокомментировали в СК региона.