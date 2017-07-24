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06:30 (мск), источник: "Российская газета"

Бастрыкин поручил проверить инцидент с девочкой в Норильске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал подробную информацию о ЧП в Норильске, где автобус протащил по земле зажатую в дверях девочку. Об этом сообщили в следственном комитете Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 июля в северном городе региона. Водитель маршрутки не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком еще только садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту.

Лишь после того, как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Ребенку была оказана медицинская помощь.

— Председатель СКР затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил Главному следственному управлению следственного комитета РФ по Красноярскому краю провести по этому факту процессуальную проверку. В ее рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — прокомментировали в СК региона.

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