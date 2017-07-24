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09:18 (мск), источник: Интерфакс

Три человека погибли при аварии в Новосибирской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Три человека погибли, в том числе две девочки 2003 года рождения, еще один госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Новосибирской области, сообщило региональное ГУ МВД.

ДТП произошло в 19:40 воскресенья по местному времени на 6 км автодороги Рабочий поселок Краснозерское — село Колыбелька, говорится в сообщении.

По информации управления, житель Новосибирска, управляя автомобилем, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. От полученных травм скончались на месте житель Новосибирска и две девочки 2003 года рождения, проживавшие в рабочем поселке Краснозерское.

Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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