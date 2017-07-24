Три человека погибли при аварии в Новосибирской области

ДТП произошло в 19:40 воскресенья по местному времени на 6 км автодороги Рабочий поселок Краснозерское — село Колыбелька, говорится в сообщении.

По информации управления, житель Новосибирска, управляя автомобилем, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. От полученных травм скончались на месте житель Новосибирска и две девочки 2003 года рождения, проживавшие в рабочем поселке Краснозерское.