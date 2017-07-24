В Приморье после схода паводка восстановили сообщение с еще двумя селами

Источник: РИА Новости

В пятницу в регионе прошли ливневые дожди с грозами, тогда синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел остались без автомобильного сообщения, его частично восстановили.

«В результате подъёма уровня воды в реке Раздольная в Уссурийском городском округе на участке автодороги местного значения № 337 (Борисовка — Утёсное), у села Борисовка произошёл перелив воды через полотно дороги высотой до 50 сантиметров, протяженностью до двух километров… В настоящее время вода с полотна дороги сошла, транспортное сообщение осуществляется без ограничений», — говорится в сообщении.

По данным Сибирского регионального центра МЧС, аэромобильная группировка из 50 бойцов Амурского спасательного центра МЧС была командирована из Хабаровска в Уссурийск для помощи в ликвидации последствий подтоплений.