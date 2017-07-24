В Красноярске ищут парня, пропавшего после ссоры с родителями

В Красноярске ищут парня из Зеленогорска, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщили активисты движения «Поиск пропавших детей».

По данным волонтеров, 19 июля 22-летний парень ушел из дома и уехал на автобусе «Зеленогорск — Красноярск». За два дня до этого молодой человек поругался с родителями. Активисты добавили, что пропавший может страдать потерей памяти и дезориентацией, поскольку ранее перенес травму мозга.

Приметы: на вид 20 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, темно-карие глаза, шатен, короткая стрижка.

Особые приметы: татуировка возле большого пальца левой руки в виде иероглифа, на левом предплечье — большой шрам от пореза, шрам от грудной клетки до паха после операции.

Парень был одет в синие джинсовые бриджи, серую футболку с большими черно-красными буквами на груди, серую трикотажную мастерку с капюшоном и белыми лампасами, а также в серые кроссовки Nike. При себе имел пакет с одеждой (джинсы, запасные бриджи, белая футболка), паспорт, банковскую карту, мобильный телефон и страховой медицинский полис.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего парня, просят обратиться к волонтерам: 8 (950) 996−60−66 или в полицию: 8 (39169) 3−05−02.