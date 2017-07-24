В Красноярске ищут парня, пропавшего после ссоры с родителями
Молодой человек страдает посттравматическим расстройством мозга.
Молодой человек страдает посттравматическим расстройством мозга.
В Красноярске ищут парня из Зеленогорска, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщили активисты движения «Поиск пропавших детей».
По данным волонтеров, 19 июля 22-летний парень ушел из дома и уехал на автобусе «Зеленогорск — Красноярск». За два дня до этого молодой человек поругался с родителями. Активисты добавили, что пропавший может страдать потерей памяти и дезориентацией, поскольку ранее перенес травму мозга.
Приметы: на вид 20 лет, рост 187 см, худощавого телосложения,
Особые приметы: татуировка возле большого пальца левой руки в виде иероглифа, на левом предплечье — большой шрам от пореза, шрам от грудной клетки до паха после операции.
Парень был одет в синие джинсовые бриджи, серую футболку с большими
Всех, кто