На берегу городского пруда Екатеринбурга нашли десятки человеческих костей

В Екатеринбурге при расчистке осушенного берега городского пруда горожане нашли десятки человеческих костей. По одной из версий, это останки тел с многовекового кладбища, на месте которого сейчас стоит спорткомплекс «Динамо», передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.

Неожиданной находкой и размышлениями поделился на своей личной странице в социальной сети Facebook исследователь города Дмитрий Москвин. В минувшую субботу группа горожан вышла на субботник по уборке обмелевшего пруда в связи реконструкцией Макаровского моста.

«Прошлись с человеком с медицинской подготовкой по обмелевшей части пруда. В районе стрелки стадиона “Динамо” десятки человеческих костей. Разбросанность на сотни метров, не один человек. По идее надо звать полицию и проводить экспертизу. Криминал нельзя исключать. Странно, что никто этого не сделал за эти недели. В буквальном смысле ходим по костям, вчера некоторые еще и в кучки их складывали», — написал Дмитрий Москвин вчера на своей странице.

Исследователь городских пространств тут же предложил версию, что кости на берегу пруда — не что иное, как останки с размытого водой кладбища, оставшееся от Заречного тына, что стоял до 1760-х на стрелке пруда. Это спецтюрьма XVII века для последователей старой веры, старообрядцев, которая располагалась на месте спорткомплекса «Динамо». В 1763 году «Заречный тын» упразднили и стали сносить, но остались два кладбища, где было захоронено более 100 узников.

«Возможно, когда строили стадион, что-то с землей сбросили в пруд. Это значит, что останки и их упокоение — это, по крайней мере, еще и забота старообрядческой общины Екатеринбурга. Это также забота РПЦ, так ратующей за нашу православную нравственность: что-то ни один священник не поспешил уберечь останки предков от надругательства, даже слова не возвысил», — предположил Дмитрий Москвин.