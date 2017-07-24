На берегу городского пруда Екатеринбурга нашли десятки человеческих костей
В выходные инициативная группа жителей устроила субботник.
В выходные инициативная группа жителей устроила субботник.
В Екатеринбурге при расчистке осушенного берега городского пруда горожане нашли десятки человеческих костей. По одной из версий, это останки тел с многовекового кладбища, на месте которого сейчас стоит спорткомплекс «Динамо», передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.
Неожиданной находкой и размышлениями поделился на своей личной странице в социальной сети Facebook исследователь города Дмитрий Москвин. В минувшую субботу группа горожан вышла на субботник по уборке обмелевшего пруда в связи реконструкцией Макаровского моста.
«Прошлись с человеком с медицинской подготовкой по обмелевшей части пруда. В районе стрелки стадиона “Динамо” десятки человеческих костей. Разбросанность на сотни метров, не один человек. По идее надо звать полицию и проводить экспертизу. Криминал нельзя исключать. Странно, что никто этого не сделал за эти недели. В буквальном смысле ходим по костям, вчера некоторые еще и в кучки их складывали», — написал Дмитрий Москвин вчера на своей странице.
Исследователь городских пространств тут же предложил версию, что кости на берегу пруда — не что иное, как останки с размытого водой кладбища, оставшееся от Заречного тына, что стоял до 1760-х на стрелке пруда. Это спецтюрьма XVII века для последователей старой веры, старообрядцев, которая располагалась на месте спорткомплекса «Динамо». В 1763 году «Заречный тын» упразднили и стали сносить, но остались два кладбища, где было захоронено более 100 узников.
«Возможно, когда строили стадион,
Напомним, что на момент реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге в городском пруду был снижен уровень воды, обнаживший загрязненную акваторию пруда. Но на прошлой неделе, помимо обычных железок и тряпок, один из екатеринбуржцев в районе Уральского государственного университета путей сообщения обнаружил человеческий череп. Сейчас криминалисты проводят его идентификацию.