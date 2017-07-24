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06:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропала без вести 16-летняя Дана Фановна

В Башкирии пропала без вести 16-летняя Дана Фановна, сообщает Поисковый Отряд «Лиза Алерт».

Источник: Proufu.ru

Девушка пропала 21 июля в Туймазах. Приводятся приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.

Была одета в белую футболку с коричневыми полосами, розовую кофту, бордовые джинсы, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел пропавшую, либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефону +79373407535.

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